В Перемышле группа молодых людей препятствовала мероприятиям по чествованию памяти сечевых стрельцов - СМИ

Как передает "Польское радио", около 20 человек пытались помешать процессии греко-католиков и православных, которые после панихиды по украинским героями шли из собора на местное военное кладбище.

Полиция заверила, что не было необходимости применять силу. Участников процессии отделили от лиц, которые пытались помешать им.

Сообщалось, что нарушители порядка не идентифицируются ни с одной организацией.

Читайте такжеСейм Польши не станет рассматривать вопрос украинско-польской истории до саммита НАТО

Пресс-секретарь полиции, подкомиссар Богуслава Себастианка заявила, что мотивы действий нападавших устанавливаются, если окажется, что был нарушен закон, им будут предъявлены подозрения.

По словам председателя Объединения украинцев в Польше Петра Тымы, который присутствовал на событии, среди нападавших были лица в футболках организации «Всепольская молодежь». Они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес участников мероприятия.

«Торжественные мероприятия, посвященные нашим героям, сечевым стрельцам, касаются 20-х годов прошлого века, с перерывом на период Польской Народной Республики. Никогда, однако, они не вызвали протестов. Только теперь некоторые организации, цинично используя факт, что на этом кладбище есть могилы членов УПА, пытаются спровоцировать польско-украинский конфликт», – отметил Тыма.

Другой очевидец, анонимный журналист, заявил о стычках во время мероприятия. По его словам, нападавшие начали толкотню с несколькими участниками процессии; одного из них, мужчину в возрасте 60 лет, избили и разорвали ему рубашку. По словам свидетеля, среди нападавших были местные хулиганы, так называемые псевдоболельщики, и лица, которые идентифицируются со средой националистов. У них были транспаранты: «Бандеровцы и их сторонники – вон из Польши» и такие, что касались Волынской трагедии.