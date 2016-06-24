Одесситка родила пятерню (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета.

"Счастливой мамой пятерняшек стала сотрудница коммунального предприятия "Городской информационно-аналитический центр" Оксана Кобелецкая. В семье Оксаны уже растет трехлетняя дочь, которая станет старшей сестрой сразу для трех братиков и двух сестричек", - сказано в нем.

Как отметил руководитель городского департамента здравоохранения Игорь Шпак, пятерня была диагностирована еще при первом ультразвуковом исследовании в 8 недель беременности.

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На протяжении всей беременности пациентка находилась под постоянным индивидуальным и консилиумным наблюдением. Для сохранения беременности Оксана получила своевременную и адекватную помощь в городском родильном доме №5 Одессы, а в 26-27 недель была переведена на третий уровень оказания акушерской и перинатальной помощи – в Одесский областной перинатальный центр, где были проведены роды путем кесарева сечения на 30-й неделе беременности для сохранения жизни матери и малышей.

Дополнительная аппаратура для дыхательной поддержки детей получена из областной детской клинической больницы и роддома №5 Одессы.

Отмечается, что мать и малыши получают всю необходимую медицинскую помощь и обеспечены медикаментами в полном объеме.

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У новорожденных проведена медикаментозная профилактика дыхательных расстройств с помощью препарата сурфактанта.

Среди пяти близнецов — три мальчика и две девочки. Их масса при рождении составила соответственно 1810, 1190, 1720, 1250 и 1450 грамм.

"Оксана рассказывает, что в семье уже придумали имена новоиспеченным одесситам — Денис, Дарья, Владислав, Александра и Давид", - сказано в сообщении.