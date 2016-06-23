Стрельба в Харькове: в прокуратуре рассказали о состоянии пострадавших от рук полицейских

15:27, 23 июня 2016
Общество
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Один из отдыхающих, в которых в Харькове стреляли полицейские, уже покинул больницу, сообщила представитель прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик. Второго пострадавшего уже прооперировали. Информацию о его текущем состоянии выясняют.

полиция патруль / Фото УНИАН

Об этом сообщает "112 Украина".

"По предварительной информации, один из отдыхающих уже покинул больницу, а другому сделали операцию, его состояние сейчас выясняем у врачей", - сказала Дубовик.

Сейчас работники полиции направлены на медицинское обследование для проверки наличия алкоголя у них в крови. Следователи прокуратуры проводят допросы свидетелей и участников этого конфликта. Продолжается расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове возле пляжа полицейские подстрелили двух отдыхающих. Известно, что между отдыхающими и правоохранителями возник конфликт, и впоследствии сотрудники полиции применили травматическое оружие.

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