Стрельба в Харькове: в прокуратуре рассказали о состоянии пострадавших от рук полицейских

Об этом сообщает "112 Украина".

"По предварительной информации, один из отдыхающих уже покинул больницу, а другому сделали операцию, его состояние сейчас выясняем у врачей", - сказала Дубовик.

Сейчас работники полиции направлены на медицинское обследование для проверки наличия алкоголя у них в крови. Следователи прокуратуры проводят допросы свидетелей и участников этого конфликта. Продолжается расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове возле пляжа полицейские подстрелили двух отдыхающих. Известно, что между отдыхающими и правоохранителями возник конфликт, и впоследствии сотрудники полиции применили травматическое оружие.