В Харькове полиция в ходе конфликта с отдыхающими в парке обстреляла двух из них - прокуратура
Прокуратура Харьковской области проводит расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Как сообщает прокуратура Харьковской области, около 6 часа утра 23 июня возле одного из развлекательных комплексов в Алексеевском лугопарке произошла стрельба.
По предварительным данным, конфликт возник между отдыхающими и правоохранителями. Сотрудники полиции применили травматическое оружие.
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Двое участников конфликта получили телесные повреждения и находятся в больнице. Правоохранители - сотрудники территориальных подразделений ГУ НП в Харьковской области проходят медицинское обследование на наличие алкоголя в крови.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.