В Харькове полиция в ходе конфликта с отдыхающими в парке обстреляла двух из них - прокуратура

Как сообщает прокуратура Харьковской области, около 6 часа утра 23 июня возле одного из развлекательных комплексов в Алексеевском лугопарке произошла стрельба.

По предварительным данным, конфликт возник между отдыхающими и правоохранителями. Сотрудники полиции применили травматическое оружие.

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Двое участников конфликта получили телесные повреждения и находятся в больнице. Правоохранители - сотрудники территориальных подразделений ГУ НП в Харьковской области проходят медицинское обследование на наличие алкоголя в крови.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.