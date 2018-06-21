Неделя в цифрах

0 запасов алкоголя оставила французская полиция российским болельщикам на Евро-2016 в ходе обыска в одном из отелей, где проживали россияне, сообщают российские СМИ.

2 незаконно осужденных в России граждан Украины – Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев – вернулись на Родину в результате обмена их на граждан Украины, осужденных в Одессе за сепаратизм.

2 патрульных полицейских в Одессе были задержаны во время получения взятки в ходе совместной антикоррупционной операции патрульной полиции и Управления внутренней безопасности, сообщают в Патрульной полиции Украины.

5,8% составляет отрыв кандидата на должность президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон от кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщают иностранные СМИ.

7 место в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории (или Р4Р), американского журнала The Ring, занял украинец Василий Ломаченко, сообщают иностранные СМИ. Он стал третьим украинцем (после братьев Кличко), попавшим в этот список.

12 политических заключенных украинцев остаются на территории России, 16 политических заключенных – на территории Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

14,9% населения Украины переболело гриппом и ОРВИ в текущем эпидсезоне (28 сентября 2015 – 22 мая 2016), сообщают в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний.

15 место среди государств, гражданам которых страны Евросоюза предоставляли гражданство в 2014 году, занимает Украина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Евростата. Так, количество украинцев, которые в 2014 году получили гражданство ЕС, составляет 17 500 человек. На первом месте в этом списке – Марокко. Гражданство ЕС получили 900 000 человек из этой страны.

20% судей в Украине отказываются от переаттестации из-за того, что не могут подтвердить свое имущественное или профессиональное состояние, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

25 украинских заложников, у которых проблемы со здоровьем, нуждаются в скорейшем освобождении из плена боевиков на Востоке Украины, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Украина регулярно поднимает вопрос об их обмене на встречах в Минске.

32% составляет уровень обеспеченности украинской полиции техническим оборудованием, сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. До конца 2016 года этот показатель должен вырасти до 50%.

35 военных медиков погибли за время проведения АТО на Востоке Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

35%составит доля украинского контента на государственном языке на радио и телевидении после вступления в силу принятого Верховной Радой соответствующего закона.

48 народных депутатов оспаривают в Конституционном суде переименование Днепропетровска, сообщают в КСУ.

70% состава Министерства обороны Украины до конца 2016 года будут трансформированы в соответствии со стандартами НАТО, заявляют в украинском ведомстве.

99 украинских музеев находятся на временно оккупированных территориях, заявляют в управлении музейного дела и культурных ценностей Министерства культуры Украины. В этих музеях может храниться до 2 000 000 предметов.

259 народных депутатов проголосовали за внесение изменений в Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», продлив полномочия ЖЕКов.

284 человека обратились в больницы Одесской области с начала вспышки заболевания кишечной инфекцией в Измаиле, сообщают украинские СМИ. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

800 украинских предприятий могут быть привлечены к производству украинских боеприпасов в рамках соответствующей государственной программы. Ее разработку инициировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

871 объект инфраструктуры в Донецкой области будет восстановлен до конца 2016 года, обещает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Для этого из бюджета выделено 2 500 000 000 гривен. А общее количество капиталовложений может составить 6 500 000 000 гривен.

1 230 мигрантов были подобраны в 9 спасательных операциях в водах между Сицилией и Северной Африкой, сообщают в береговой охране Италии, передают иностранные СМИ.

2 491 военнослужащий Украины погиб на Донбассе за время проведения АТО, сообщают в Военно-медицинском департаменте Министерства обороны Украины.

8 000 человек были эвакуированы на юге Китая из-за наводнения, вызванного сильными ливнями, сообщают иностранные СМИ. По данным китайских государственных СМИ, постоянные дожди нанесли стране материальный ущерб в размере 7,8 млн долларов.

40 000 человек покинули территорию Крыма, из них почти половина – крымские татары, считает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

1 300 000 евро составляет общий бюджет проекта «Рада за Европу», направленный на поддержку украинского парламента в улучшении качества законотворческого процесса, при содействии Евросоюза и Программы развития ООН, сообщают украинские СМИ.

6 000 000 евро для гуманитарных проектов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Восточной Украине выделит Федеральное правительство Германии на 2016 и 2017 годы, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

42 692 000 человек – такова численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2016 года, сообщают в Государственной службе статистики Украины. По оценкам ведомства, это на 68 100 человек меньше, чем на начало года.

217 000 000 гривен при 16 400 проведенных тендеров удалось сэкономить за месяц благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro, говорится на сайте проекта. Количество организаторов торгов в мае составило 2 900, среднее количество участников тендера - 2,48.

26 200 000 000 долларов составит сделка по покупке корпорацией Microsoft социальной сети профессиональных контактов LinkedIn, сообщают иностранные СМИ. Сайт имеет аудиторию в 433 млн человек и привлекает более 100 млн уникальных пользователей ежемесячно.

65 000 000 000 долларов, что более чем на 10% превысило значение предыдущего года, составил объем мирового рынка оружия в 2015 году, сообщают иностранные СМИ. По оценкам компании Englewood, это самый большой ежегодный рост на глобальном рынке вооружений за последние 10 лет.

Маргарита Андреева