В Одессе при получении взятки задержали двух патрульных полицейских

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

"Недавно отдел мониторинга Управления патрульной полиции в городе Одесса получил информацию: двое инспекторов вымогали деньги у граждан. Патрульная полиция передала этот сигнал Управлению внутренней безопасности. Приняли совместное решение — взять этот инцидент на отработку и задержать виновных в вымогательстве неправомерной вознаграждения", - говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, что днем, 13 июня, в Управление внутренней безопасности обратился водитель BMW. Мужчина пожаловался, что патрульные остановили его на Балковской улице и отобрали регистрационный талон на автомобиль. “Они сказали: я должен заплатить деньги, если хочу вернуть себе документ”, — рассказал гражданин.

"Обоих патрульных оперативно задержали в момент получения денег. Инспекторы пытались скрыться на служебном Toyota Prius. Их заблокировали двумя автомобилями Управления внутренней безопасности. Один из вымогателей бросился бежать, но его быстро догнали и задержали", - сообщили в полиции.

Задержанных передали следственному отделению Прокуратуры для дальнейшей работы.