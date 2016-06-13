Петренко: 20% украинских судей отказываются от переаттестации

Об этом 13 июня во время открытия шведско-украинского бизнес форума заявил министр юстиции Павел Петренко, передает РБК-Украина.

"Около 20% судей отказываются идти на переаттестацию в силу того, что они не могут подтвердить свое имущественное состояние или не могут подтвердить свой профессиональное состояние", - заявил Петренко.

Он отметил, что почти половина из тех судей, которые согласились на переаттестацию, также не проходят ее из-за недостаточного профессионального уровня или невозможности подтверждения имущественного состояния.

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По словам министра, модель судебной реформы, которая заложена в законе о судоустройстве и статусе судей, предусматривающей, что заработные платы не будут подняты всем судьям одномоментно.

"Судьи, которые будут набираться в новую систему судов через публичный конкурс, будут мотивироваться достойной заработной платой", - отметил Петренко.

Министр добавил, что кандидаты на должность судьи должны будут подавать три декларации, одна из которая будет касаться имущественного положения родственников, с которыми может быть потенциальный конфликт интересов, в том числе и тех лиц, которые занимают государственные должности.