В Италии спасли более 1200 мигрантов в водах между Сицилией и Северной Африкой

Также удалось найти тело погибшего человека, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

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В субботу итальянская береговая охрана сообщила о 1348 спасенных искателей убежища мигрантов в ходе 11 спасательных операций.

За последние четыре дня количество спасенных в море мигрантов в ЕС выросло до более 4 тысяч.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели более 3000 мигрантов за два дня были спасены в Средиземном море, еще двое людей погибли.