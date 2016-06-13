В Италии спасли более 1200 мигрантов в водах между Сицилией и Северной Африкой
00:53, 13 июня 2016Мир
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В береговой охране Италии сообщили, что в воскресенье 1230 мигрантов были подобраны в девяти спасательных операциях в водах между Сицилией и Северной Африкой.
REUTERS
Также удалось найти тело погибшего человека, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.
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В субботу итальянская береговая охрана сообщила о 1348 спасенных искателей убежища мигрантов в ходе 11 спасательных операций.
За последние четыре дня количество спасенных в море мигрантов в ЕС выросло до более 4 тысяч.
Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели более 3000 мигрантов за два дня были спасены в Средиземном море, еще двое людей погибли.
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