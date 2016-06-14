Жебривский: на восстановление инфраструктуры Донбасса выделено 2,5 миллиардов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

“До конца года 871 объект должен быть отстроен. Такого масштабного восстановления или построения Донецкая область еще не знала”, - подчеркнул Жебривский.

По его словам, для этого из бюджета выделено 2,5 млрд грн, общее количество капиталовложений составит 6,5 млрд грн.

Как отметил Жебривский, на сегодня в Донецкой области разрушено 9 тыс. объектов инфраструктуры, которые необходимо будет восстанавливать.

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Говоря о процессе переименования населенных пунктов и улиц, глава Донецкой ВЦА заявил, что он происходит исключительно в рамках обсуждения с местным населением, а затем принимаются соответствующие решения.

Касаясь криминогенной ситуации, Жебривский сообщил, что Донецкая область в этом вопросе находится на одном из лучших мест в Украине,что связано с огромным милитаризацией региона, с присутствием там большого количества представителей спецслужб и других правоохранительных органов.

"Единственное, что особенно беспокоит, это оружие. Ежедневно мы обличаем от 5 до 15 фактов незаконного хранения оружия", - отметил Жебривский.