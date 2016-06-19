Трамп отстает от Клинтон почти на 6% - опрос

Кандидат на должность президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего конкурента - кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа - на 5,8%, сообщает Росбалт со ссылкой на опрос Fox News.

Читайте такжеКлинтон: если Трамп станет президентом, в Кремле будет праздник

Согласно опросу, поддержка Клинтон среди населения составляет 44,1%, тогда как Трампа - 38,3%.

Ранее опросы показали отставание Трампа от Клинтон всего на 2%. Отмечается, что в марте - апреле разрыв между кандидатами составлял порядка 10 - 4%.

Очередные выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года. Участвующий в предвыборной президентской гонке сенатор-демократ Берни Сандерс заявил о намерении работать вместе со своей соперницей экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Политик также объявил, что главной целью для его сторонников является "победа над Дональдом Трампом", который ранее гарантировал свое выдвижение кандидатом от Республиканской партии.

В ходе прошедших ранее в США первичных выборов Сандерсу не удалось набрать нужного числа делегатов, он уступил первое место Клинтон, которая располагает достаточным количеством голосов для того, чтобы повести партию на главных выборах страны этой осенью.