К концу года около 70% состава Минобороны будет работать по стандартам НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра обороны украины по европейской интеграции Игорь Долгов на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО сегодня в Киеве.

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"Мы предпринимаем шаги, направленные на реформирование структуры и персонала Министерства обороны. Цель состоит в том, что на конец этого года около 70% состава нашего министерства будет трансформировано и будет работать в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Долгов.

Также, по его словам, началась трансформация структуры Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Долгов отметил, что процесс трансформации может быть проведен, если для этого будут финансовые ресурсы.

"Когда мы декларируем переход на Натовские принципы и стандарты, мы говорим о том, что мы преданы идее перехода на такую систему планирования, которая будет иметь соответствующее финансирование и материальные ресурсы", - сказал он.

Долгов напомнил, что правительство выделяет 5% ВВП на потребности всего сектора обороны. "Достаточно ли этого? Конечно, нет, особенно если принять во внимание тот факт, что каждый день мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня в зоне АТО", - подчеркнул он.

"Мы имеем четкое видение, что без реформы ВСУ, сектора обороны Украины невозможно будет восстановить территориальную целостность Украины, обеспечить национальную безопасность и независимость. Реформа оборонного сектора является ключевым, решающим вопросом для будущего суверенитета Украины", - сказал Долгов.