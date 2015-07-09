ОБСЕ: до 80% зданий в Широкино не подлежат восстановлению

Об этом сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, в минувшую субботу он посещал Широкино и может подтвердить, что все его жители покинули поселок.

Читайте такжеОБСЕ: из Широкино выехали все мирные жители

"Мы также видели огромные разрушения, особенно в южной части поселка. До 80% гражданских зданий и инфраструктура там повреждены, и большинство не подлежит восстановлению", - заявил Александр Хуг.

Также он подчеркнул, что "весь район поселка загрязнен неразорвавшимися боеприпасами".

Как сказал Александр Хуг, наблюдатели не увидели присутствия боевиков "ДНР" в поселке.