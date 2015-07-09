ОБСЕ: до 80% зданий в Широкино не подлежат восстановлению
16:10, 09 июля 2015Война
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Около 80% зданий в поселке Широкино не подлежат восстановлению.
В ОБСЕ Facebook пресс-центра АТО
Об этом сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, в минувшую субботу он посещал Широкино и может подтвердить, что все его жители покинули поселок.
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"Мы также видели огромные разрушения, особенно в южной части поселка. До 80% гражданских зданий и инфраструктура там повреждены, и большинство не подлежит восстановлению", - заявил Александр Хуг.
Также он подчеркнул, что "весь район поселка загрязнен неразорвавшимися боеприпасами".
Как сказал Александр Хуг, наблюдатели не увидели присутствия боевиков "ДНР" в поселке.
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