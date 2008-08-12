Россияне заблокировали 48 украинских моряков в грузинском порту

Министерство иностранных дел Украины сегодня решает с российской стороной вопрос о возвращении в Украину гражданских кораблей и судов, которые заблокированы в грузинских портах Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сегодня на брифинге.

По его словам, в частности, в грузинском порту Поти заблокирован большой украинский паром с 48 членами экипажа на борту. Паром прибыл в Поти еще до эскалации конфликта, а сегодня он не может вернуться в свой порт приписки в Ильичевске из-за блокирования акватории Черного моря кораблями Черноморского флота России.

«Мы работаем с российской стороной, чтобы такого блокирования не было», - отметил К.ЕЛИСЕЕВ.