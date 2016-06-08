В Одессе суд снова взял под стражу россиянина – фигуранта дела "2 мая"

Как передает корреспондент УНИАН, суд поздно вечером 7 июня принял это решение в связи с тем, что Мефедов применил ненормативную лексику во время пребывания в зале судебных заседаний к присутствующим участникам процесса.

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Мефьодова отвезли в изолятор временного содержания.

Представители патриотических организаций разблокировали здание суда.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Одесской области 7 июня отпустил из-под стражи Мефедова, ранее арестованного на два месяца за угрозы свидетелю.

Когда суд объявил об этом решении, представители патриотических организаций, которые находились в зале, начали скандировать: "Позор!". Они обвинили судей в "пособничестве террористам". Активисты, которых в зале было около 40-50 человек, заблокировали помещение суда, заявив, что не позволят россиянину выйти на свободу.

27 мая Малиновский райсуд Одессы изменил Мефедову меру пресечения – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В тот же день Мефедов было задержан по другому обвинению - по ч.2 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Тогда его поместили в ИВС.

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29 мая Киевский райсуд Одессы взял Мефедова под стражу на два месяца без права внесения залога. По данным следствия, 26 мая, накануне вынесения решения Малиновского райсуда о смягчении меры пресечения, обвиняемый прислал свидетелю в деле сообщения с угрозами: "...Хохол, я тебе обещал, что завалю, а ты мне не верил. Завтра мне изменят меру пресечения, и я выйду на свободу, жди в гости...". По факту вынесения неправосудных решений (ч. 1 ст.375 УК Украины) коллегией судей Малиновского райсуда прокуратура Одесской области открыла уголовное производство.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Малиновский райсуд Одессы рассматривает эпизоды уголовного производства о массовых беспорядках. На скамье подсудимых – 20 человек, из них пятеро находятся под стражей (в том числе и двое россиян), у остальных – другие меры.