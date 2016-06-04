В Одесской области правоохранители разоблачили он-лайн порностудию

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе полиция совместно с прокуратурой Приморского района Одессы разоблачили преступную группу, члены которой организовали на территории области порностудию и распространяли порнопродукцию через Интернет.

Оперативными мероприятиями правоохранители установили, что организовали порностудию двое одесситов, их клиентами были, в основном, иностранцы.

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"Женщина-организатор в режиме реального времени, через специализированные форумы договаривалась с потенциальными покупателями порноконтента за соответствующую плату», - отметили в отделе.

Организатор привлекла «для работы» четырех девушек в возрасте от 19 до 23 лет.

Она регистрировала их на сайтах под «ник именами». В дальнейшем клиент выбирал модель, которая работала в помещении порностудии, оборудованном современной компьютерной техникой, и предоставляла сексуальные услуги в режиме он-лайн.

По словам начальника Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполиции подполковника полиции Юрия Выходца, в ходе обыска помещения порностудии изъята компьютерная техника - ноутбуки, вебкамеры, микрофоны, которые использовались для распространения видео порнографического характера. Также изъяты носители с файлами порнографического содержания.

«В настоящее время двум организаторам и моделям студии сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Проводятся дальнейшие следственные действия», - отметил Выходец.