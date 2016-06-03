"Потоп" в Одессе: вода залила операционный зал Главпочтамта

Как сообщила УНИАН директор Одесской дирекции Украинского государственного предприятия связи «Укрпочта» Наталья Приходько, из-за затопления крыши операционного зала пришлось перенести обслуживание посетителей в другие окна.

Читайте такжеВ Одессе на морское побережье вышли велопатрули

«Сильно течет, но мы работаем... - «Укрпочта работает всегда». Зданию 118 лет, оно пережило частичное разрушение, как и стеклянная крыша, которая была сделано в 1953 году», - сказала Приходько. Она объяснила, что идет усадка дома и бьется стеклянная крыша под воздействием веток деревьев, града и других природных явлений.

«Стеклянный фонарь (это наша крыша) сильно течет», - сказал директор учреждения. Для ремонта нужны «колоссальные деньги, но мы уверены, что нынешнее руководство почты найдет возможность провести реконструкцию».

Как сообщал УНИАН, в Одессе 2-3 июня выпала месячная норма осадков. Сегодня в городе из-за сильного ливня, который начался ночью 2 июня, были значительно изменены и сокращены маршруты общественного транспорта, ряд из них остановлены. Серьезно затруднено движение и пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси), в связи с тем, что на нескольких городских автодорогах вода не успевала сходить в дождеприемники, водные потоки выбивали канализационные люки.

Из-за загрязнения воды на городских пляжах, связанного со значительными ливневыми осадками и, соответственно, попаданием в акваторию пляжей большого количества поверхностных вод, власть просит воздержаться от купания в Черном море.