На Донеччине завершилась декоммунизация - Жебривский

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

"Только что подписал распоряжение о переименовании всех комуняцких названий улиц на человеческие. (до которых не дошли руки у местных советов). Процесс декоммунизации в Донецкой области, где есть контроль украинской власти, завершен", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы ДонОГА, 3 июня последние города, районы и поселки области предоставили Донецкой облгосадминистрации информацию о переименовании объектов топонимики. Те улицы, названия которых сессиями городских и поселковых советов не были изменены в установленный срок, Жебривский переименовал собственным распоряжением №415.