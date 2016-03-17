Красноармейский горсовет поддержал переименование города в Покровск

Об этом сообщает местное издание ДДК ("Димитров-Доброполье-Красноармейск").

Отмечается, что депутаты горсовета просят переименовать город в Покровск, а не в Гришино.

При этом 17 февраля название Гришино согласовал парламентский комитет по государственному строительству, региональной политике и местному самоуправлению.

Однако непосредственно рядом с Красноармейском уже существует село Гришино.

Решение Красноармейского горсовета поддержал и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Нет на Донетчине города Красноармейск. Есть город Покровск. Остался Димитров. Думаю, не надолго", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает в свою очередь ДДК, сегодня мэр Димитрова Александр Брыкалов во время заседания в горсовете рабочей группы по переименованию города предложил название Мирноград.

Однако профильный комитет ВР месяц назад согласовал другое название и для Димитрова - Гродовск, хотя рядом с ним уже есть поселок Гродовка и город Новогродовка.