Красноармейский горсовет поддержал переименование города в Покровск
Красноармейский городской совет Донецкой области поддержал идею переименования города в Покровск и просит Верховную Раду дать ему именно такое название.
Об этом сообщает местное издание ДДК ("Димитров-Доброполье-Красноармейск").
Отмечается, что депутаты горсовета просят переименовать город в Покровск, а не в Гришино.
При этом 17 февраля название Гришино согласовал парламентский комитет по государственному строительству, региональной политике и местному самоуправлению.
Однако непосредственно рядом с Красноармейском уже существует село Гришино.
Решение Красноармейского горсовета поддержал и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Нет на Донетчине города Красноармейск. Есть город Покровск. Остался Димитров. Думаю, не надолго", - написал он на своей странице в Facebook.
Как сообщает в свою очередь ДДК, сегодня мэр Димитрова Александр Брыкалов во время заседания в горсовете рабочей группы по переименованию города предложил название Мирноград.
Однако профильный комитет ВР месяц назад согласовал другое название и для Димитрова - Гродовск, хотя рядом с ним уже есть поселок Гродовка и город Новогродовка.