Краснов женился в СИЗО

"Сегодня Стас и Ксена поженились в СИЗО. Конечно, ни одна девушка не хотела бы выходить замуж в СИЗО, но когда любишь - это не помеха", - написала на своей странице в Facebook активистка Тамара Шевчук.

Жена Краснова Оксана изменила свой статус и фамилию в соцсети.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

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В СБУ утверждают, что он вместе с Оксаной незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.

Краснов настаивает, что СБУ сфальсифицировала дело против него.

26 апреля Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания Краснова под стражей до 24 июня, апелляционный суд не отменил это решение.