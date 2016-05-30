Григоришин просит украинское гражданство по упрощенной процедуре - Миграционная служба

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины в связи с многочисленными публикациями и запросами представителей СМИ.

Читайте такжеГригоришин проиграл Новинскому и Лукьяненко в Лондонском арбитраже и должен выплатить более $300 миллионов

"Гражданин Российской Федерации и Республики Кипр Григоришин Константин Иванович обратился в одно из подразделений миграционной службы с заявлением о приобретении гражданства Украины в упрощенном порядке по территориальному происхождению в соответствии с частью первой статьи 8 Закона Украины "О гражданстве Украины", в связи с тем, что родился на территории Украины", - говорится в сообщении.

При этом Миграционная служба отмечает, что вместе с соответствующим заявлением в таком случае представляются все необходимые документы, предусмотренные порядком производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений, утвержденного указом главы государства, в том числе обязательство прекратить гражданство РФ и Кипра.

"Положения статьи 8 Закона "О гражданстве Украины" не содержат оснований, которые бы делали невозможным получение гражданства Украины по территориальному происхождению. Следовательно, наличие любого уголовного судопроизводства на территории Украины или, например, Российской Федерации в отношении лица не является основанием для отказа в принятии положительного решения о приобретении лицом гражданства Украины по территориальному происхождению", - заявили в ведомстве.

В ГМС отметили, что реализация права на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению является субъективным правом, зависит только от волеизъявления лица и не может быть ограничено государством.

Как сообщал УНИАН, 20 января тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк обвинил российского бизнесмена Григоришина, который имеет широкие деловые интересы в Украине, в финансировании антиукраинских сил, в том числе политических движений.

13 января 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, обращаясь к тогдашнему министру энергетики Владимиру Демчишину, заявил о признаках протекционизма со стороны госкомпании "Укрэнерго" в пользу российского бизнесмена Григоришина, возникших во время тендеров на закупку трансформаторов стоимостью более 2 млрд грн.