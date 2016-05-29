Вблизи Львова целый день тушат пожар на свалке (фото)

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 29 мая, в 05.07 в Службу спасения "101" от директора свалки львовского коммунального предприятия "Збиранка" поступила информация о пожаре на территории свалки в с. Большие Грибовичи Жовковского района.

В связи с отсутствием вблизи свалки водоисточников для тушения пожара огнеборцы проложили магистральную линию длиной около 3 км и организовали подвоз воды водовозами с расстояния 5 км, говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара от ГСЧС привлечено 54 спасателя и 11 единиц спецтехники, от КП "Збиранка" – 3 бульдозера и 4 водовоза львовских коммунальных предприятий.

Ликвидация возгорания продолжается.

Причины возникновения возгорания устанавливаются.

Как сообщалось, свалка в Больших Грибовичах действует с 1959 года. Площадь этого объекта почти 40 га.