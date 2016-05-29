В этом году собаки пограничников помогли задержать более 100 нарушителей

Как отмечается в сообщении, в настоящее время в ГПСУ вместе с кинологами несут службу 1277 служебных собак 16 пород, и также в зоне АТО. Готовят инспекторов-кинологов и их будущих подопечных для охраны государственной границы в Кинологическом учебном центре Государственной пограничной службы Украины.

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"Среди четвероногих охранников, кроме традиционных немецких овчарок, надежно служат лабрадоры, спаниели, доберманы, ротвейлеры и еще десяток пород собак", - говорится в сообщении.

И добавляется, что "большинство" хвостатых охранников "тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств".

Всего с начала года инспекторами-кинологами с помощью служебных собак было изъято 91 единица оружия и почти 2,5 тысячи боеприпасов, выявлено около 85 тысяч штук таблеток наркотического действия и 24 килограмма наркотических средств.

Кроме того, недавно служебные собаки стали незаменимыми в противодействии перемещению контрабандных табачных изделий. Собак на поиск никотина тренируют с прошлого года, а уже с начала этого года с их помощью вблизи границы и в пунктах пропуска были обнаружены тайники с 320 тысячами пачек сигарет, подчеркивается в сообщении.