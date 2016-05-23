Контрабандные сигареты через границу вез муж секретаря Посольства Украины в Словакии - Москаль

Об этом Москаль сообщил на своем сайте.

Он напомнил, что вечером 21 мая в пункте пропуска «Лужанка» на украинско-венгерской границе была пресечена попытка контрабанды партии сигарет, которую пытались вывезти из Украины под видом дипломатического груза.

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«Водитель микроавтобуса «Фольксваген-Транспортер» с дипломатическими номерами (автомобиль принадлежит Посольству Украины в Словакии) житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря Посольства Украины в Словакии О.Лищишин, пытался вывезти за границу более пяти с половиной тысяч блоков сигарет», – заявляет Москаль.

При этом он отметил, что Лищишин предоставил таможенникам и пограничникам дипломатический паспорт и подписанное собственной женой письмо, «согласно которому с 21 по 24 мая микроавтобус перевозит дипломатический груз и не подлежит контролю».

«Когда таможенники, заподозрив наличие контрабанды (сигнал о сигаретах дала служебная собака) стали настаивать на досмотре, С.Лищишин устроил скандал, угрожал вызовом консула и т.д. Таможенники связались с МИД Украины и после получения разрешения на осмотр микроавтобуса обнаружили 5 685 тысяч блоков сигарет стоимостью 620 тысяч гривень. И сигареты, и микроавтобус изъяты», - сообщает Москаль.

Председатель Закарпатской ОГА обратился к руководству Государственной пограничной службы Украины, СБУ и Государственной фискальной службе с просьбой поощрить сотрудников, которые проявили принципиальность и не допустили контрабанду под видом дипломатического груза. Также Москаль просит руководство Министерства иностранных дел дать оценку действиям своих подчиненных, которые, «прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, банально пытаются заработать на сигаретах, компрометируют Украину и выставляют весь дипломатический корпус на посмешище».