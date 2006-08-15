Кабмин запланировал курс гривни на 2007 год

Кабинет министров Украины в 2007 году прогнозирует курс гривни на уровне 5,1 грн. за доллар. Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2007 год, утвержденном КМУ, которым располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, реальный эффективный обменный курс гривни в 2005 году ревальвировал на 14,5%, в 2004 г. - девальвировал на 2,7%.