Сгорел архив Днепропетровского управления земельных ресурсов за 12 лет

В Днепропетровске во время пожара, который возник вечером 4 августа в высотном офисном здании, полностью сгорел архив городского управления земельных ресурсов за последние 12 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник Днепропетровского городского управления земельных ресурсов Евгений БАЧЕВ.

По его словам, пока не будет проведена экспертиза причин пожара, о версиях говорить рано.

Вместе с тем депутат Днепропетровского горсовета Загид КРАСНОВ заявил журналистам, что его удивляет возникновения системность пожаров в управлениях земельных ресурсов. Депутат уточнил, что ранее огнем была уничтожена документация в Полтавском и Киевском управлениях земресурсов.

В пресс-службе Управления МВД в Днепропетровской области УНИАН сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела по факту пожара в 10-этажном офисном здании в центре Днепропетровска могут стать результаты технической экспертизы.

Как сообщал УНИАН, пожар в центре Днепропетровска по ул. Набережная Ленина, 29А, возник 4 августа в 17.40 в десятиэтажном здании Днепропетровского проектного института "Днепроцивилпроект" на 9-м этаже в арендованном помещении Днепропетровского филиала центра земельного кадастра. Потом пожар распространился на арендованное помещение Управления земельных ресурсов Днепропетровска.