В Каневе несколько тысяч человек приняли участие в чествовании памяти Тараса Шевченко

В городе Канев Черкасской области несколько тысяч человек со всей Украины приняли участие в чествовании памяти Тараса Шевченко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, сегодня в Каневе по случаю 155-й годовщины со дня перезахоронения Кобзаря несколько тысяч человек прошли его последней дорогой - от Успенской церкви к Чернечей горе.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику матери поэта. Утром в Успенском соборе Канева отслужили молебен за упокой Кобзаря, а после этого началась торжественное шествие последней дорогой поэта. Несколько тысяч человек со всей Украины и из-за рубежа прошли к Чернечей горе. По ходу движения участники шествия возложили цветы к памятнику казацкому атаману Ивану Пидкове.

После восхождения на Тарасову гору участники шествия, жители и гости города, члены официальных делегаций возложили цветы к могиле Кобзаря, а священники отслужили молебен.

В этом году почтить память Шевченко в Канев приехала делегация украинских румын в составе членов местной "Просвиты". В музее Шевченко в Каневе румынская делегация сегодня презентовала две книги о Шевченко, написанные и изданные представителями украинской диаспоры в Румынии.

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На 155-ю годовщину перезахоронения Шевченко каневский музей Кобзаря получил символический подарок от участников антитеррористической операции, который они привезли с Донбасса. Бойцы передали музею книгу о Шевченко "Вечный, как народ". Ее нашли в школе в селе Широкино Донецкой области, которое освободили от террористов. Хотя книга обгорела, украинские воины не смогли пройти мимо и забрали ее с собой.