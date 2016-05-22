В центре Львова в школе-интернате обрушился потолок

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в общеобразовательной школе-интернате №2 на улице Просвещения во Львове 21 мая около 20.00 обрушился потолок в учебном помещении на втором этаже.

Как отмечается в сообщении, на момент обрушения в помещении детей и обслуживающего персонала не было. Пострадавших нет.

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Причины падения происшествия выясняются.

В школе-интернате №2 обучаются более 200 детей, которые в течение учебной недели живут в интернате, а некоторые - и в выходные. В интернате воспитываются дети социально незащищенных категорий.