В центре Львова в школе-интернате обрушился потолок
10:45, 22 мая 2016Общество
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Во Львове обрушился потолок в помещении школы-интерната, расположенной в центральной части города, пострадавших нет.
Во Львовской школе-интернате №2 упал потолок / Фото mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в общеобразовательной школе-интернате №2 на улице Просвещения во Львове 21 мая около 20.00 обрушился потолок в учебном помещении на втором этаже.
Как отмечается в сообщении, на момент обрушения в помещении детей и обслуживающего персонала не было. Пострадавших нет.
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Причины падения происшествия выясняются.
В школе-интернате №2 обучаются более 200 детей, которые в течение учебной недели живут в интернате, а некоторые - и в выходные. В интернате воспитываются дети социально незащищенных категорий.
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