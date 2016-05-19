Суд приговорил к 9 годам тюрьмы боевика, который готовил теракты в Северодонецке

Как сказано в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, 24 августа 2014 группу обезвредили украинские военные и сотрудники СБУ.

Террористы скрывались в лесной зоне под Северодонецком.

При задержании они оказали сопротивление, поэтому двое из них были уничтожены.

Одного из диверсантов задержали 24 августа, остальных участников группы - через несколько дней.

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По данным ведомства, боевик оказался жителем Новоайдарского района, он присоединился к террористам в мае 2014 года.

"Сначала он охранял здания, захваченные боевиками, и собирал разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ. Впоследствии вошел в состав диверсионной группы, созданной для террористической деятельности на территории Луганской области. Он подыскал место в Песчановском лесничестве, где расположилась диверсионная группа. В лесничестве диверсанты разместили перевалочный пункт, возле которого выставили секреты и соорудили специальные места для хранения оружия и взрывчатки", - сказано в сообщении.

Следователи СБУ тщательно задокументировали хронологию действий террористов: до 21 августа шесть членов группы добывали информацию о местах расположения подразделений сил антитеррористической операции и разрабатывали планы терактов; 22 августа к ним присоединились еще трое диверсантов, которые привезли большое количество дополнительного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В планах преступников было уничтожение правоохранителей, которые дислоцировались в пригороде Северодонецка, теракты в самом городе в День Независимости, диверсии на железной дороге.

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Однако, за несколько часов до запланированной террористической акции группа была обезврежена.

В разгромленном лагере диверсантов правоохранители изъяли гранатометы, огнеметы «Шмель», гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматическое оружие, взрывчатку, медицинские препараты и военные продовольственные наборы российского образца.

Следствие доказало совершение террористом ряда преступлений, в том числе его участие в незаконном вооруженном формировании (ст. 260 УК Украины) и в деятельности террористической организации (ст. 258-3), организации подготовки к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ст . 14 и ст. 258), незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (ст. 263).