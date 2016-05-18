В Минюст не поступали документы о выдаче или помиловании Ерофеева и Александрова - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, отвечая на вопросы журналистов. «По состоянию на сейчас никаких таких документов нет», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, приговор Ерофееву и Александрову Голосеевский районный суд Киева вынес 18 апреля. Их приговорили к 14 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества.

16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа 2015 года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах, в убийстве украинского военного.