ТОП-5 украинских компаний по уровню чистого дохода

Ежегодный рейтинг «Гвардия 500» за 2007 год

По данным ежегодного рейтинга «Гвардия 500» (проект ИД «Галицкие контракты») первая пятерка лидеров украинского бизнеса выглядит таким образом: 1) УкрГаз-Энерго Профиль деятельности: поставки газа из-за рубежа Чистый доход: 35,77 млрд грн Чистая прибыль: 940 млн грн Net margin*: 2,6% Собственники: Газпром (РФ), Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин 2) Метинвест Холдинг Профиль деятельности: контроль и оптимизация деятельности металлургических и горнорудных компаний группы SCM Чистый доход: 20,37 млрд грн Чистая прибыль: 289,9 млн грн Net margin: 1,4% Собственники: Ринат Ахметов, Лилия Ахметова 3) Арселор Миттал Кривой Рог (экс-Криворожсталь) Профиль деятельности: производство металлопродукции Чистый доход: 18,81 млрд грн Чистая прибыль: 3,79 млрд грн Net margin: 20,1% Собственник: Mittal Steel 4) Мариупольский меткомбинат им. Ильича Профиль деятельности: производство металлопродукции Чистый доход: 17,89 млрд грн Чистая прибыль: 1,41 млрд гр Net margin: 7,8% Собственники: Владимир Бойко, трудовой коллектив завода 5) НАК «Нефтегаз Украины» Профиль деятельности: добыча и торговля нефтью и газом Чистый доход: 17,29 млрд грн Чистая прибыль: 3,12 млрд грн Net margin: 18% Собственник: государство Контракты

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