ТОП-5 украинских компаний по уровню чистого дохода

19:18, 02 августа 2008
Общество
2789 0

Ежегодный рейтинг «Гвардия 500» за 2007 год

По данным ежегодного рейтинга «Гвардия 500» (проект ИД «Галицкие контракты») первая пятерка лидеров украинского бизнеса выглядит таким образом: 

1) УкрГаз-Энерго

Профиль деятельности: поставки газа из-за рубежа

Чистый доход: 35,77 млрд грн

Чистая прибыль: 940 млн грн

Net margin*: 2,6%

Собственники: Газпром (РФ), Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин

 2) Метинвест Холдинг

Профиль деятельности: контроль и оптимизация деятельности металлургических и горнорудных компаний группы SCM

Чистый доход: 20,37 млрд грн

Чистая прибыль: 289,9 млн грн

Net margin: 1,4%

Собственники: Ринат Ахметов, Лилия Ахметова

3) Арселор Миттал Кривой Рог (экс-Криворожсталь)

Профиль деятельности: производство металлопродукции

Чистый доход: 18,81 млрд грн

Чистая прибыль: 3,79 млрд грн

Net margin: 20,1%

Собственник: Mittal Steel

 4) Мариупольский меткомбинат им. Ильича

Профиль деятельности: производство металлопродукции

Чистый доход: 17,89 млрд грн

Чистая прибыль: 1,41 млрд гр

Net margin: 7,8%

Собственники: Владимир Бойко, трудовой коллектив завода

5) НАК «Нефтегаз Украины»

Профиль деятельности: добыча и торговля нефтью и газом

 Чистый доход: 17,29 млрд грн

Чистая прибыль: 3,12 млрд грн

Net margin: 18%

Собственник: государство

Контракты

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter