В Кривом Роге в частном доме изъят арсенал оружия

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, в частности, изъято: автомат Калашникова с магазином, винтовку СВТ, пулемет Дехтярева, пулемет МГ42, винтовку Мацирифер, пистолет Вальтер без магазина, пистолет ТТ, револьвер Наган, одноствольное ружье ИЖ, винтовку системы Маузер, корпус гранаты Ф-1 без запала и 28 патронов.

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Как пояснил владелец помещения, гражданин 1979 года рождения, оружие он приобрел по запчастям через сеть Интернет и собственноручно собрал для коллекции.

Правоохранители направили изъятое на химическую и судебно-баллистическую экспертизу для решения вопроса о привлечении гражданина к уголовной ответственности по ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием и боеприпасами").