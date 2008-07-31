Сегодня ожидается подтопление домов в Одесской области

Синоптики прогнозируют, что уровень воды в карпатских реках в дальнейшем будет снижаться.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на информацию Украинского гидрометеорологического центра.

По данным Укргидрометцентра, с 16.00 30-го июля до 04.00 31-го июля в Карпатском регионе осадков не было. На реках региона продолжается устойчивое снижение уровня воды.

Вместе с тем, в связи с продолжением значительных сбросов воды с Днестровского водохранилища ниже его дамбы продолжает сохраняться высокий уровень воды с подтапливанием населенных пунктов и хозяйственных объектов. При прохождении максимального уровня воды на Днестре в Беляевском районе Одесской области ожидается затопление междуречья Днестра – Турунчука, подтапливание домов, хозяйственных объектов, автодороги Маяки – Паланки, сообщили в МЧС.