В шести областях Украины остаются подтопленными 619 населенных пунктов

На сегодняшний день в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях, которые пострадали в результате стихийного бедствия (очень сильные дожди, которые привели к резкому поднятию уровней воды в реках Карпатского бассейна), остаются подтопленными 619 населенных пунктов (отведена вода от 148 н.п.), 32 тыс. 354 жилых дома (отведена вода от 12 тыс. 348 домов), а также остаются залитыми водой 28 тыс. 326 га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями МЧС осуществляется доставка населению продуктов питания, питьевой воды и медикаментов, транспортировки потерпевших из зоны подтопления в лечебные учреждения, при этом активно привлекаются плавающие транспортеры, а также вертолеты, которыми осуществляются облеты пострадавших районов, проводятся обследования газопроводов, линий электропередач, мостов, автомобильных и железнодорожных путей.

В пострадавшие районы населению доставлено 212 тыс. 180 кг продуктов питания, 492 тыс. 538 л питьевой воды, 5 тыс. 206 кг медикаментов.

Восстановлено 57 автомобильных и пешеходных мостов, укреплено 65 единиц. берегоукреплений, отремонтировано 58 км автомобильных дорог.

Осуществляется информирование населения об обстановке и предпринимаемых мерах для нормализации обстановки.

В общей сложности в выполнении работ по ликвидации последствий паводка задействовано 8 тысяч 892 человека и 2 тысячи 87 единиц техники.

Комиссия по ликвидации последствий паводка принимает все меры для нормализации ситуации в регионе. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации находится под контролем.

Общую координацию действий осуществляет министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.