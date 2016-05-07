В Сумах суд остановил решение мэра о переименовании улиц в рамках декоммунизации

Заречный районный суд города Сумы остановил действие распоряжения городского головы Александра Лысенко о переименовании улиц в рамках выполнения законодательства о декоммунизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее решение суд вынес 5 мая в рамках иска депутата городского совета от «Оппозиционного блока» Юрия Перепеки о признании противоправным распоряжения мэра о переименовании и возмещении морального вреда.

«Определением от 5 мая было удовлетворено ходатайство истца об обеспечении иска путем приостановления действия распоряжения Сумского городского головы №43-Р «О переименовании топонимов города Сумы» от 19.02.2016 года», - говорится в сообщении.

Этим же постановлением открыто производство по делу, которое назначено к судебному разбирательству по существу на 3 июня на 13.30. Согласно сообщению, дело путем автоматического распределения передано в производство судье Нине Прокудиной.

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Как сообщал УНИАН, во исполнение закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» мэр Сум 19 февраля своим распоряжением изменил названия 85 топонимов – улиц, переулков, проездов и скверов.