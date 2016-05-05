Миклош: В реализации реформ за 2 года после Майдана сделано больше, чем за 20 лет до него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сопредседатель группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош сегодня на брифинге в Киеве.

«За два года после Майдана было сделано в реформах больше, чем за 20 лет перед Майданом», - сказал он.

«С другой стороны надо сказать, что еще необходимо сделать больше, чем было сделано за два прошлых года», - добавил Миклош.

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