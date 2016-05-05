Миклош: В реализации реформ за 2 года после Майдана сделано больше, чем за 20 лет до него

11:59, 05 мая 2016
Общество
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В Украине в реализации реформ за два года после Майдана было сделано больше, чем за 20 лет до него.

epravda.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сопредседатель группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош сегодня на брифинге в Киеве.

«За два года после Майдана было сделано в реформах больше, чем за 20 лет перед Майданом», - сказал он.

«С другой стороны надо сказать, что еще необходимо сделать больше, чем было сделано за два прошлых года», - добавил Миклош.

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