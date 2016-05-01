В Житомире изготовили и собрали для воинов АТО самую большую пасхальную корзину в Украине (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед церемонией освящения корзины на Новом бульваре в Пасхальном городке рассказал начальник управления культуры Житомирского городского совета Олег Рогов.

По его словам, в Житомире в рамках празднования пасхальных праздников народными умельцами изготовлена самая большая в Украине пасхальная корзина диаметром 2,5 метра и высотой в 2 метра 85 см.

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Представили корзину на пасхальной площадке в Пасхальном городке. Корзина наполнена 1 тыс. пасхальных куличей и около 50 кг мясных изделий.

Священники освятили корзину и его содержимое, после чего его отправят бойцам в АТО.

"Куличи и колбасные изделия мы вышлем нашим землякам в зону АТО — 95 отдельной аэромобильной бригаде и 26 бердичевской бригаде",- сказал Рогов.

Он также уточнил, что содержимое корзины бесплатно предоставили житомирские предприятия. Представители Книги рекордов Украины зарегистрировали рекорд.