В Житомире изготовили и собрали для воинов АТО самую большую пасхальную корзину в Украине (фото)
В Житомире сегодня в 17 часов собрали для воинов АТО самую большую пасхальную корзину в Украине, рекорд зафиксировала Книга рекордов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед церемонией освящения корзины на Новом бульваре в Пасхальном городке рассказал начальник управления культуры Житомирского городского совета Олег Рогов.
По его словам, в Житомире в рамках празднования пасхальных праздников народными умельцами изготовлена самая большая в Украине пасхальная корзина диаметром 2,5 метра и высотой в 2 метра 85 см.
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Представили корзину на пасхальной площадке в Пасхальном городке. Корзина наполнена 1 тыс. пасхальных куличей и около 50 кг мясных изделий.
Священники освятили корзину и его содержимое, после чего его отправят бойцам в АТО.
"Куличи и колбасные изделия мы вышлем нашим землякам в зону АТО — 95 отдельной аэромобильной бригаде и 26 бердичевской бригаде",- сказал Рогов.
Он также уточнил, что содержимое корзины бесплатно предоставили житомирские предприятия. Представители Книги рекордов Украины зарегистрировали рекорд.