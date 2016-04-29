В Иерусалиме десятки тысяч паломников со всего мира повторили Крестный путь Иисуса Христа (фоторепортаж)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, крестный ход возглавил Иерусалимский Патриарх Феофил III.

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В этот день православные христиане вспоминают страдания и Крестную смерть Спасителя. Это самый скорбный день в году.

Виа Долороса (Via Doloros) - Крестный путь, Дорога скорби - начинается в мусульманском квартале от Львиных ворот (ворот святого Стефана) в Старом городе Иерусалима.

Крестный ход идет от Претории по улице Виа Долороса (лат. Via Dolorosa, «Путь Скорби» - ЦИ.) в старом городе, по которой пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия - Голгофе.

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Дорога скорби завершается у Храма Гроба Господнего, внутри которого, по преданию, находится Голгофа - место распятия Иисуса Христа.

По традиции крестный ход совершает 14 остановок.

1. Допрос Иисуса Понтия Пилатом, и приговор Христа на смерть (Мф. 27, 26);

2. Арка, где Пилат вывел Иисуса перед первосвященниками, и указывая на Христа сказал «Это человек» (Ин. 19, 5);

3. Место первого падения Христа;

4. Место встречи Христа с Богоматерью на пути к Голгофе;

5. Место встречи Христа с Симоном Киринейским, которому дали нести крест до Лобного места;

6. Место, где Святая Вероника вытерла лицо Христа своим шелковым покрывалом;

7. Место второго падения Христа;

8. Место встречи Христа с благочестивой женщиной;

9. Место третьего падения Христа;

10. На входе в Храм Гроба Господня - снятие одежды - предел Разделения Риз, где с Иисуса сняли одежду перед распятием;

11. Пригвождение Спасителя к Кресту;

12. Иисус умирает на Кресте;

13. Снятие Сына Божия с Креста и помазание Тела Христа благовонным миром перед погребением;

14. Положение Тела Иисуса во гроб. Праведный Иосиф Аримафейский взял Тело Спасителя, обернул его пеленами и похоронил в своей гробнице, которая находилась в скале. Здесь Христос Воскрес.