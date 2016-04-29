В Иерусалиме десятки тысяч паломников со всего мира повторили Крестный путь Иисуса Христа (фоторепортаж)
В Иерусалиме 29 апреля, в Великую Пятницу, десятки тысяч паломников со всего мира повторили Крестный путь Иисуса Христа - дорогу, по которой Он шел на смерть, неся Свой Крест.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, крестный ход возглавил Иерусалимский Патриарх Феофил III.
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В этот день православные христиане вспоминают страдания и Крестную смерть Спасителя. Это самый скорбный день в году.
Виа Долороса (Via Doloros) - Крестный путь, Дорога скорби - начинается в мусульманском квартале от Львиных ворот (ворот святого Стефана) в Старом городе Иерусалима.
Крестный ход идет от Претории по улице Виа Долороса (лат. Via Dolorosa, «Путь Скорби» - ЦИ.) в старом городе, по которой пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия - Голгофе.
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Дорога скорби завершается у Храма Гроба Господнего, внутри которого, по преданию, находится Голгофа - место распятия Иисуса Христа.
По традиции крестный ход совершает 14 остановок.
1. Допрос Иисуса Понтия Пилатом, и приговор Христа на смерть (Мф. 27, 26);
2. Арка, где Пилат вывел Иисуса перед первосвященниками, и указывая на Христа сказал «Это человек» (Ин. 19, 5);
3. Место первого падения Христа;
4. Место встречи Христа с Богоматерью на пути к Голгофе;
5. Место встречи Христа с Симоном Киринейским, которому дали нести крест до Лобного места;
6. Место, где Святая Вероника вытерла лицо Христа своим шелковым покрывалом;
7. Место второго падения Христа;
8. Место встречи Христа с благочестивой женщиной;
9. Место третьего падения Христа;
10. На входе в Храм Гроба Господня - снятие одежды - предел Разделения Риз, где с Иисуса сняли одежду перед распятием;
11. Пригвождение Спасителя к Кресту;
12. Иисус умирает на Кресте;
13. Снятие Сына Божия с Креста и помазание Тела Христа благовонным миром перед погребением;
14. Положение Тела Иисуса во гроб. Праведный Иосиф Аримафейский взял Тело Спасителя, обернул его пеленами и похоронил в своей гробнице, которая находилась в скале. Здесь Христос Воскрес.