Житель прифронтового Гранитного подорвался на растяжке, придя на кладбище

Как сообщает Волновахский отдел полиции, местный житель пришел на кладбище, чтобы навести порядок на могилах родных, и наткнулся на растяжку.

Мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Состояние пострадавшего, по предварительной информации, нетяжелое, он госпитализирован в Волновахскую городскую больницу.

На место выехала следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции.

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Полиция также сообщает, что в течение двух последних недель сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверяют кладбища на наличие взрывных ловушек. Обезврежено более 20 таких "находок". Спасатели получили еще 48 заявок на проверку мест захоронения.

"В Гранитном, по информации ГСЧС, некоторые растяжки стояли от креста до креста", - сказано в сообщении.

С начала 2015 года по настоящее время в результате подрывов на растяжках, минах и других неизвестных взрывчатых устройствах в Донецкой области погибли 30 мирных жителей, ранено 73 человека. Из 103 случаев 39 человек подорвались на растяжках.