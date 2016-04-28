В "Азове" заявили, что бойцы прибыли в Одессу для учений по обезвреживанию ДРГ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер полка "Азов" Андрей Дяченко.

"Действительно, одно из подразделений быстрого реагирования нашего полка был откомандирован в Одессу. Они туда прибыли для учений по обнаружению и обезвреживанию враждебно-диверсионных, а также террористических групп", - сказал он.

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На вопрос, могут ли привлечь их к охране правопорядка, спикер "Азова" сказал: "Наши бойцы, как военнослужащие, готовые выполнять приказы любой степени тяжести. Я думаю, что для охраны общественного порядка будут привлекаться местные нацгвардейцы. Наше подразделение, наверное, там для того, если будут какие-то чрезвычайные ситуации, реагирования на них".