На Днепропетровщине судью разоблачили на получении взятки в 7 тысяч долларов (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, судья и его помощник требовали от местного жителя 10 тысяч долларов США. За эту сумму они обещали принять заведомо неправосудное решение относительно узаконивания права собственности на земельный участок под самовольно возведенным объектом недвижимости.

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Правоохранители задокументировали в кабинете судьи факт получения служителями Фемиды части взятки в размере 7 тысяч долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.