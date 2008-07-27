Катастрофа на Ивано-Франковщине - крупнейшая за последние 100 лет

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ оценил ситуацию в пострадавших от наводнения областях Украины как очень сложную, при этом, по предварительным данным, ущерб лишь Ивано-Франковской области нанесен в размере минимум 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал сегодня журналистам после оперативного совещания правительственной комиссии и штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что больше всего пострадала Ивано-Франковская область, чуть меньше - Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области.

Всего, по словам А.ТУРЧИНОВА, подтоплено более 20 тыс. домов, залито более 17 тыс. га земли, повреждено более 220 км дорог, «фактически уничтожены сотни мостов».

«Мы надеемся, что пик дождей уже прошел, но очень опасная ситуация с реками Днестр и Прут», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, отметив, что в этих реках очень сильно увеличивается уровень воды и большая волна идет по Днестру.

Он также отметил, что в Ивано-Франковской области залито водой 75% полей.

Первый вице-премьер подчеркнул, что за последние 100 лет катастрофы таких масштабов в этом регионе не было, и отметил, что дамбы на реках не были рассчитаны на такой сильный напор воды.

По словам А.ТУРЧИНОВА, сумма нанесенного ущерба будет окончательно подсчитана после того, как уровень воды спадет «и можно реально будет увидеть, что останется от дорог, мостов и домов».

«В то же время, сейчас только по Ивано-Франковску на совещании назвали страшные цифры – более 1 млрд. грн. Это очень серьезный объем, и, безусловно, нам будет необходимо срочно вносить изменения в бюджет уже с учетом ликвидации последствий этих стихийных бедствий, так как резервный фонд, который сегодня есть, – 280 млн. грн., если мы даже весь его направим на ликвидацию последствий, этого будет недостаточно», - сказал первый вице-премьер.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что пострадавшим уже поступает помощь, около 7 тысяч человек эвакуированы, они размещаются либо у родственников, либо в школах и на базах отдыха, обеспечиваются питанием, водой.