Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения мэру Вышгорода

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей, поскольку в начале судебного заседания выяснилось, что в Апелляционный суд не поступили материалы дела из Печерского районного суда столицы.

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Таким образом, следующее судебное заседание должно состояться 12 мая в 12.45.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода, который якобы вымогал взятку в 1 млн евро, и пятерых посредников.

По данным правоохранителей, мэр вымогал средства у представителя строительной компании за нерасторжение договора на аренду участка и непрепятствование во время застройки микрорайона.

17 апреля Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

18 апреля за Момота был внесен залог.

По информации председателя Вышгородской райгосадминистрации Александра Горгана, 2,585 млн грн внесла жена лидера депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде Ярослава Москаленко. Еще 1,4 млн грн внес народный депутат Юрий Деревянко - один из лидеров партии "Воля", от которой баллотировался Момот. 1 млн грн внес руководитель треста "ПивденьАтомЕнергоБуд" Сергей Костырко. Еще 15 тыс. грн, по данным Горгана, внесли "неравнодушные жители Вышгорода через счет Марины Момот - жены мэра".

19 апреля Момота выпустили из СИЗО после внесения залога.