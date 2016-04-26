Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения мэру Вышгорода
Апелляционный суд Киева перенес на 12 мая рассмотрение жалобы защиты на избрание мэру Вышгорода (Киевская область) Алексею Момоту меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей, поскольку в начале судебного заседания выяснилось, что в Апелляционный суд не поступили материалы дела из Печерского районного суда столицы.
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Таким образом, следующее судебное заседание должно состояться 12 мая в 12.45.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода, который якобы вымогал взятку в 1 млн евро, и пятерых посредников.
По данным правоохранителей, мэр вымогал средства у представителя строительной компании за нерасторжение договора на аренду участка и непрепятствование во время застройки микрорайона.
17 апреля Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн.
18 апреля за Момота был внесен залог.
По информации председателя Вышгородской райгосадминистрации Александра Горгана, 2,585 млн грн внесла жена лидера депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде Ярослава Москаленко. Еще 1,4 млн грн внес народный депутат Юрий Деревянко - один из лидеров партии "Воля", от которой баллотировался Момот. 1 млн грн внес руководитель треста "ПивденьАтомЕнергоБуд" Сергей Костырко. Еще 15 тыс. грн, по данным Горгана, внесли "неравнодушные жители Вышгорода через счет Марины Момот - жены мэра".
19 апреля Момота выпустили из СИЗО после внесения залога.