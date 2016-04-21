ОБСЕ обнаружила на Луганщине сожженное авто и останки боевиков "ЛНР"

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает ЛІГА.net.

"В прошлую пятницу наши наблюдатели в Калиново к западу от Луганска увидели останки людей и сожженный автомобиль. Там были убиты четверо боевиков "ЛНР", еще восемь ранены", - сказал он.

Говоря о потерях сил АТО, Хуг отметил, что из 15 погибших украинских военных девять погибли в результате боевых действий в Авдеевке Донецкой области.

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"Зайцево и Станица Луганская закрыты из-за обстрелов. Уже нет безопасного места во всей Луганской области, где люди могли бы безопасно пересечь линию столкновения", - отметил представитель ОБСЕ.

По его словам, на Донбассе наблюдается активизация боевых действий. Хуг призвал обе стороны отвести силы от линии фронта.

Напомним, ранее специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что на Донбассе фиксируется 4,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за сутки.