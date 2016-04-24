Чубаров: Исключительно военный сценарий освобождения Крыма невозможен

Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф".

"Я отношусь к тем людям, которые исключают освобождение Крыма с помощью военных действий. Это должно быть сочетание нескольких, но очень существенных факторов — политический, экономический, дипломатический и военный тоже. Но исключительно военный сценарий освобождения Крыма невозможен", - заявил Чубаров.

По мнению лидера Меджлиса, попытка решить вопрос только силовым путем принесла бы "много несчастья тем, кто там живет"

"Потому что поведение российских войск на этих территориях по отношению к людям, которые для них не представляют ценности, будет безобразным. Если они на своей территории, на Кавказе, целые села стирали с лица земли, то я могу только представить, что они могут совершить в таком случае в Крыму", - подчеркнул он.

Также Чубаров рассказал о мусульманском батальоне, который планируется создать в структуре МВД.

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"Что касается батальона "Крым", или батальона имени Номана Челебиджихана, как его еще называют, - его концепция разработана, представлена президенту, министру внутренних дел. Мы сегодня исходим из того, что в составе МВД Украины должно быть подразделение, в котором бы служили граждане Украины — выходцы из Крыма, это не мононациональное и не монорелигиозное подразделение, но при этом там должны быть созданы условия для верующих людей, там должна быть халяльная пища, там вместе с капелланом должен быть имам", - отметил он.

По словам главы Меджлиса, по этому вопросу обращаются как крымские татары, так и другие мусульмане.

"Я, как политик, исхожу также из того, что в момент деоккупации Крыма это подразделение будет незаменимым для обеспечения общественного порядка в Крыму в первые месяцы его освобождения, охраны общественных зданий и органов власти, которые будут воссозданы, иных стратегических объектов. Это будут крымские люди, они хорошо знают Крым, они никогда не позволят, чтобы случились какие-то эксцессы", - подчеркнул Чубаров.

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По его словам, такой батальон необходим еще и потому, что часть крымской молодежи, особенно крымские татары, не желая служить в российской армии, выезжают из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, и его создание "было бы для них выходом, ведь они хотят служить, но не хотят служить российской армии".

Кроме того, он рассказал и об общественном формировании "Аскер", активисты которого стоят на админгранице с оккупированным Крымом.

"В Херсонской области создана и зарегистрирована в установленном законом порядке общественная организация "Аскер". Я могу немного ошибиться в цифрах, по-моему, у них там 46-47 человек, которые и создали эту организацию. Они действительно все призывного возраста, хорошо экипированы, у них есть форма, сейчас они вместе с пограничной и таможенной службами несут дежурство на трех контрольно-пропускных пунктах - "Чонгаре", "Каланчаке" и "Чаплинке", - сообщил Чубаров.

По его словам, задача этих людей — исключительно проведение консультаций для тех, кто пересекает административную границу.

"Вторая их функция, и этого никто не скрывает, - вместе с представителями пограничной и таможенной службы упреждать какие-то случаи вымогательства денег или конфликтов", - добавил лидер Меджлиса.

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