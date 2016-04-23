СБУ обнародовала видео задержания информатора российских спецслужб на Луганщине

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что во время пребывания в августе прошлого года на временно оккупированных территориях женщина за сто долларов согласилась на сотрудничество с сотрудником российской разведки. Впоследствии информатора передали на связь главарю одного из бандформирований террористов.

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Перебравшись в район дислокации подразделений сил Антитеррористической операции, женщина собирала разведывательную информацию в интересах группировок боевиков. Также злоумышленница искала и создавала условия для вербовки украинцев, которые периодически вынуждены выезжать на территории, подконтрольные террористам.

Во время обыска квартиры пособницы террористов правоохранители изъяли средства связи и электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.