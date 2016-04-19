Ученые рекомендуют людям старше 40 лет работать три дня в неделю - BBC

Об этом говорится в исследовании австралийских ученых, в котором приняли участие около 3 000 мужчин и 3500 женщин старше 40 лет, передает BBC Украина.

Ученые Мельбурнского института прикладной экономики и социальных исследований выяснили, что в условиях неполной рабочей недели и при отсутствии переутомления и стрессов участники эксперимента демонстрировали большую производительность.

Когнитивные способности тех, кто работает около 60 часов в неделю, ниже, чем у безработных сверстников, говорят ученые.

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"Работа может быть палкой с двумя концами. С одной стороны, она стимулирует мозговую активность, но в это же время, с другой стороны, переработки и определенные виды задач могут спровоцировать переутомление и стресс, что, в свою очередь, может негативно сказаться на познавательных способностях", - говорится в исследовании.

По словам профессора экономики в Университете Кейо Колина Маккензи, переработки могут нанести гораздо больший вред деятельности мозга, чем отсутствие работы.

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