Российская прокуратура требует 9 лет колонии для украинца Литвинова

В Тарасовском районном суде Ростовской области РФ закончилось судебное разбирательство украинца Сергея Литвинова. Об этом «Громадському радио» сообщил адвокат Литвинова Виктор Паршуткин.

По его словам, Сергей Литвинов все обвинения отвергает и человека, который проходит по делу, как потерпевший, не знает. Прокурор просил признать Литвинова виновным в разбое и запросил меру наказания 9 лет колонии строго режима. Оглашение приговора или другого судебного решения состоится 20 апреля, сказал Паршуткин.

«Поскольку дело в отношении Литвинова, как и других украинцев по событиях на Донбассе и в Крыму политическое, то суд руководствоваться будет не соображениями права и закона, а политическими соображениями, которые ему навязываются со стороны, поэтому, я предполагаю, что будет обвинительный приговор но наказание, скорее всего будет меньше назначено, чем запросил прокурор», — сказал Паршуткин.

В таком случае, говорит Паршуткин, защита будет сразу же подавать апелляцию, а после неё — жалобу в Европейский суд по правам человека, потому в данном деле нарушен принцип справедливого судебного разбирательства.

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Ранее, адвокат Литвинова Виктор Паршуткин заявил, что не верит, что в деле существуют пострадавшие и свидетели.

Изначально Литвинова обвиняли в «карательных операциях в составе военизированного батальона «Днепр» против мирных жителей Донбасса — массовых убийствах и изнасилованиях (в числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, 8 женщин и 1двенадцатилетняя девочка)». Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обыкновенный разбой в отношении гражданина России.