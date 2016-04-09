На Донетчине СБУ задержала своего сотрудника за вымогательство денег с предпринимателя (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, офицер и представитель донецких криминальных кругов оценили в 10 тысяч гривень "разрешение" на беспрепятственную работу местного предпринимателя. В дальнейшем они гарантировали коммерсанту "спокойную жизнь" при условии уплаты ежемесячной дани в зависимости от объемов бизнеса.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих вымогателей в Торецке после получения денег.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.