На Донетчине СБУ задержала своего сотрудника за вымогательство денег с предпринимателя (фото)
15:14, 09 апреля 2016Общество
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Сотрудники внутренней безопасности Службы внутренней безопасности Украины задержали в Торецке (Дзержинске) Донецкой области подполковника областного управления СБУ и его сообщника, которые требовали деньги у бизнесмена.
На Донетчине СБУ задержала своего сотрудника за взяточничество / ssu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, офицер и представитель донецких криминальных кругов оценили в 10 тысяч гривень "разрешение" на беспрепятственную работу местного предпринимателя. В дальнейшем они гарантировали коммерсанту "спокойную жизнь" при условии уплаты ежемесячной дани в зависимости от объемов бизнеса.
Сотрудники спецслужбы задержали обоих вымогателей в Торецке после получения денег.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.
СБУ задержала подполковника своего Донецкого облуправления / ssu.gov.ua
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