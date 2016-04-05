Закарпатский облсовет поддержал переименование "Мукачеве" на "Мукачево"

Об этом сообщает Mukachevo.net.

По инициативе депутата от фракции «Единый Центр» Петра Добромильского, Закарпатский облсовет рассмотрел обращение Мукачевского городского совета относительно переименования города Мукачеве на Мукачево. В итоге, решением 49 из присутствующих в зале 52 депутатов обращение было принято и соответственно переадресовано в профильный комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Верховной Рады.

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Итоговое решение о переименовании города примет именно украинский парламент.

Напомним, на прошлой неделе решение о переименовании принял Мукачевский горсовет на основе общественных слушаний, запустив таким образом официальную процедуру переименования города.