Закарпатский облсовет поддержал переименование "Мукачеве" на "Мукачево"
Решение поддержали почти все присутствующие депутаты на сегодняшней сессии в Ужгороде. Следующий шаг в процедуре официального переименования города - решение Верховной Рады.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
По инициативе депутата от фракции «Единый Центр» Петра Добромильского, Закарпатский облсовет рассмотрел обращение Мукачевского городского совета относительно переименования города Мукачеве на Мукачево. В итоге, решением 49 из присутствующих в зале 52 депутатов обращение было принято и соответственно переадресовано в профильный комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Верховной Рады.
Читайте такжеПрофильный комитет рекомендует Раде переименовать Кировоград в Кропивницкий
Итоговое решение о переименовании города примет именно украинский парламент.
Напомним, на прошлой неделе решение о переименовании принял Мукачевский горсовет на основе общественных слушаний, запустив таким образом официальную процедуру переименования города.