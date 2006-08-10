Синоптики прогнозируют потепление и дожди

11 августа на территории Украины переменная облачность. Ночью на западе, днем - в Украине, кроме Крыма, Приазовья и восточных областей, - дожди, грозы, кое-где град; днем в западных областях сильные дожди, в Карпатах и Закарпатье - очень сильные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной половине местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 11-16°, в южной части - 17-22°; днем - 19-24°, на юге и востоке - 26-31°.

12 августа также ожидаются кратковременные дожди, ночью в западных областях местами сильные дожди, грозы, только в Приазовье, восточных, а днем и в западных областях без существенных осадков. 13 августа преимущественно без осадков, только в Закарпатье и в Карпатах, а ночью и на севере Левобережья местами кратковременные дожди, кое-где грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных и западных областях - 12-17°, на остальной территории - 16-21°, днем - 25-30°, 13 августа в Крыму, Приазовье и восточных областях - 28-33°, в западных, а 12 августа и в северных областях - 21-26°.

14-15 августа преимущественно без осадков, только в западных областях кратковременные дожди (15 августа местами), кое-где грозы. Температура в Крыму, южных и восточных областях ночью - 17-22°, днем - 27-32°, местами - до 35-37°, на остальной территории ночью - 13-19°, днем - 24-30°, 15 августа в западных областях - 19-24°.

В Киеве и области 11 августа переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 13-15°, днем - 21-23°; по области ночью - 11-16°, днем - 19-24°.

12-13 августа переменная облачность.12 августа кратковременные дожди, местами грозы. 13 августа преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем 12 августа - 21-26°, 13 августа - 25-30°.

14-15 августа преимущественно без осадков. Температура ночью - 13-19°, днем - 24-30°.